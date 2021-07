A SAD do Benfica reagiu, em comunicado enviado à CMVM, à detenção de Luís Filipe Vieira nesta quarta-feira.

Nesta nota informativa, a sociedade que é liderada por Vieira confirma que as suas instalações foram alvo de buscas no âmbito da investigação que envolve o presidente do clube e da SAD dos encarnados, constituído e detido para primeiro interrogatório.

A Sociedade sublinha que nem ela nem o Benfica ou qualquer sociedade controlada pelo clube foram constituídos arguidos e que foi prestada toda a colaboração solicitada pelas autoridades.

«As funções desempenhadas pelo Presidente do Conselho de Administração serão, na medida que se mostre necessária, asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos», lê-se ainda.

Segundo os estatudos da Benfica SAD, «o Conselho de Administração deverá proceder à substituição de qualquer Administrador que, sem justificação aceite pelo conselho, não compareça e não se faça representar, no decorrer de um mesmo exercício, em três reuniões seguidas ou cinco interpoladas», cabendo por isso aos membros do mesmo aceitarem ou não as justificações do elemento ausente para as faltas.

Comunicado na íntegra:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que as suas instalações foram hoje objeto de buscas no âmbito de uma investigação envolvendo o Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Vieira, que, conforme comunicado divulgado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, terá sido constituído arguido e detido para primeiro interrogatório, encontrando-se o respetivo inquérito em segredo de justiça.

Nem a Benfica SAD nem o Sport Lisboa e Benfica (ou qualquer entidade por si controlada) foram constituídos arguidos no âmbito desta investigação, tendo sido prestada toda a colaboração solicitada pelas autoridades relevantes. As funções desempenhadas pelo Presidente do Conselho de Administração serão, na medida que se mostre necessária, asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa ainda que, por estar a decorrer o período de subscrição das obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2021-2024” no contexto da respetiva oferta pública, será solicitada a aprovação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021.»

(em atualização)