Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nesta quarta-feira, a SAD do Benfica informou que José António dos Santos passa agora a controlar 16,32 por cento das acções.

A maior fatia é detida em nome individual: 13,62 por cento, correspondentes a 3.132.942 ações ordinárias, escriturais e nominativas.

Depois, no passado dia 4 de março, o Grupo Valouro, do qual José António dos Santos é presidente do Conselho de Administração, comprou 450 mil ações, correspondentes a 1,9565 por cento.

A isto junta-se ainda uma percentagem (0,7485 por cento), correspondente a 172.166 ações, adquirida através da Avibom, que tem como única acionista a sociedade Valouro, precisamente.

De referir que, recentemente, o Expresso fez um artigo sobre os negócios imobiliários entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e José António dos Santos.

Questionado sobre este semanário, Vieira mostrou-se convicto de que não existe qualquer conflito de interesses, ainda que José António dos Santos possa sair beneficiado pela OPA que o Benfica lançou as ações da SAD.