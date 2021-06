O Benfica realiza na próxima terça-feira uma Assembleira Geral para votar as contas do clube e, uma vez que não haverá lugar a discussão, promoveu uma sessão de perguntas e respostas escritas com os sócios, para responder às dúvidas mais urgentes dos associados.

Ora das respostas às perguntas que foram enviadas aos órgãos sociais, ressalta a certeza que Luís Filipe Vieira vai dar a cara em breve par explicar o que correu mal na temporada que passou e para apresentar o novo diretor geral para o futebol, que vai substituir Tiago Pinto.

«O desempenho desportivo desta época ficou muito aquém das expectativas. Tal deve-se a um conjunto de circunstâncias que serão escalpelizadas brevemente em comunicação que será levada a cabo pelo presidente», anuncia o Benfica em resposta a um associado.

«Conforme é do conhecimento público, o Benfica deverá apresentar brevemente um novo diretor geral para o futebol.»

Outra pergunta teve a ver com o futuro de Jorge Jesus: fica ou não fica para a próxima época?

«Fica. O treinador Jorge Jesus tem contrato por mais uma época desportiva e está a preparar a mesma em estreita ligação com a administração da SAD do Benfica.»

Numa outra resposta, o clube garante que «um dos objetivos para o início da época é de que o plantel conte com, pelo menos, seis jogadores oriundos da formação do Benfica» e numa outra resposta assegura que «o orçamento para o futebol será idêntico ao da época 2020-21».

Por fim um associado quis saber se o Benfica planeia fazer alterações no departamento de prospeção, depois de várias contratações que não renderam bem esta temporada.

«A direção acredita no potencial e capacidades do departamento de prospeção, que continuará a trabalhar em conjunto com a equipa técnica, direção desportiva e administração da SAD.»