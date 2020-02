Luís Filipe Vieira defendeu esta noite a possibilidade de os jogos de Benfica e FC Porto serem dirigidos por árbitros estrangeiros, tal como o clube da Luz defendeu após a derrota no Dragão numa nota à comunicação social.

«Árbitros estrangeiros? Quando se chega a uma situação destas, em que há uma desconfiança generalizada... Se o Benfica e o FC Porto estão envolvidos, porque é que não haver árbitros estrangeiros? Não é que não acreditemos em A, B ou C. Se vierem árbitros estrangeiros, esses podem errar porque não estão conotados com Benfica ou FC Porto», afirmou o presidente do Benfica em declarações no aeroporto de Lisboa, antes da viagem para o Norte do País, onde esta terça-feira vai defrontar o Famalicão, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

«Imaginemos o penálti que foi marcado contra o Benfica fosse marcado contra o FC Porto, acha que a pastelaria do senhor Artur Soares Dias hoje estava aberta no Porto? Não estava, de certeza absoluta. Parece que qualquer dia tenho de levar polícia de choque quando vou ao Dragão jogar. É impensável para mim que as estradas no Porto sejam obstruídas só para passar o autocarro do Benfica. Isto é um simples espetáculo. É uma indústria que está a crescer dois dígitos ao ano e que dá uma grande visibilidade a Portugal», acrescentou o presidente do Benfica, que criticou também Luciano Gonçalves, da APAF, por sugerir também dirigentes estrangeiros: «Ontem mandei uma mensagem ao presidente da APAF. Ao ler o que ele há momentos disse, desafio-o a publicar a minha mensagem e a resposta que ele me deu para verem a hipocrisia onde chega a hipocrisia. Quando ele diz que quer dirigentes estrangeiros em Portugal, ele de certeza que não se está a dirigir a mim. O meu passado no futebol está bem visível no Alverca e no Benfica. Eu deixarei obra pronta. Ele deixará um banho de nada, de mentiras.»

Vieira acrescentou ainda que «compete à Liga e à FPF saberem o que querem do futebol, e principalmente o governo, que não pode continuar a demitir-se daquilo que se vai passando no dia a dia no futebol, tanto fora como dentro de campo», detalhando.

«Sou eu que vou resolver o problema da segurança no Estádio da Luz ou noutro estádio qualquer? Eu ou outro dirigente? Toda a gente sabe o que se passou no Porto, ao ponto de ver um [boneco de um] jogador e um árbitro enforcado. O que é que isto quer dizer? As mensagens que deixavam por todo o lado. Toda a gente sabe que ilustramos o nosso balneário com identificações do Benfica. Chegámos ao balneário e vimos as paredes cheias de óleo. Habitualmente entramos às 15h, permitiram-nos entrar às 17h só», concluiu.