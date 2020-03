O presidente do Benfica aproveitou o discurso de abertura da Gala Cosme Damião, realizada nesta quarta-feira, para garantir que o emblema que lidera está «muito tranquilo» relativamente às buscas da Operação Fora de Jogo.

«Sobre as buscas realizadas, queria aproveitar para dizer a todos os benfiquistas que estamos muito tranquilos. No nosso caso, toda a atividade tem sido rigorosamente auditada pelas autoridades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei, e reafirmamos a total colaboração com as autoridades para esclarecer todas as questões ou dúvidas que tenham», referiu o líder encarnado.