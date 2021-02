Houve passagem de testemunho na Luz, nesta segunda-feira. Ainda na sequência das eleições de outubro (de 2020), a pasta das modalidades passou agora de Domingos Almeida Lima para Fernando Tavares.

«Foram oito anos de muita entrega, muitas dificuldades, mas também de muitas satisfações. Foram, de facto, oito anos muito intensos, com a reorganização das modalidades… No primeiro mandato de três anos com todo o universo das modalidades, no segundo mandato de quatro anos, e mais este período do corrente mandato, com as cinco modalidades de pavilhão. Foi um período intenso, de muita dedicação. Acho que o que foi feito foi muito positivo e estou satisfeito com isso», disse Domingos Almeida Lima à BTV, à margem de uma cerimónia no Museu Cosme Damião, que contou com a presença do presidente Luís Filipe Vieira.

Domingos Almeida Lima vai agora ficar dedicado a cem por cento às Casas do Benfica.

Fernando Tavares teve um primeiro período no Benfica entre 2003 e 2008, e já nessa altura foi «vice» responsável pelas modalidades. Depois saiu em litígio com Luís Filipe Vieira, que então criticou publicamente, mas voltou à direção em 2016, e agora assume novamente a pasta das modalidades.