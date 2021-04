Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Benfica reitera «total oposição» ao projeto da Superliga Europeia.

«O Sport Lisboa e Benfica foi o primeiro clube português a expressar publicamente a sua objeção a uma Superliga Europeia, em novembro do ano passado, na sequência de uma entrevista do seu CEO, Domingos Soares de Oliveira. O Sport Lisboa e Benfica, no âmbito da sua presença na ECA – Associação Europeia de Clubes, sempre se manifestou contrário a qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024 (P24)», refere a nota encarnada, que, desta forma, nega a manchete do jornal Record, que fala em negociações para integrar a polémica Superliga Europeia.

A fechar, o Benfica reitera ainda que «sempre esteve, e estará, solidário com a UEFA e com os valores do futebol europeu: meritocracia, solidariedade e inclusão».