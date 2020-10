Na tomada de posse para um novo mandato como presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira deixou um apelo à união dos sócios e adeptos do clube.

«Os sócios decidiram e os resultados são claros. Espero que todos assumam a sua responsabilidade e o seu benfiquismo. Somos mais fortes juntos. Somos mais fortes quando não nos dividimos. É um dos desafios mais importantes para os próximos quatro anos. Conseguimos crescer e chegar até aqui porque não houve facções, nem grupos apostados em dividir ou em provocar desgaste. Apesar das diferenças, a união foi o denominador comum nestes anos. Disse-o durante a campanha e repito-o hoje: a partir de agora não há vencedores, nem vencidos, mas apenas benfiquistas que vão unir esforços para continuar a construir o futuro do Clube. Espero que respeitem os resultados e que a partir de agora haja um só Benfica», referiu o líder encarnado, eleito com 62,59 por cento dos votos.

Vieira destacou ainda a participação recorde dos associados na eleição, que classificou como uma «demonstração única de vitalidade».

«Nunca nenhum clube em Portugal votou tanto e de forma tão descentralizada. O país assistiu hoje à maior manifestação eleitoral de um Clube em Portugal. A minha primeira palavra vai por isso para os benfiquistas e para o exemplo que hoje deram. Tenho orgulho em liderar um clube com esta capacidade de mobilização, com esta militância, com esta capacidade de dizer presente quando são chamados a decidir o futuro do Clube. O que fizemos hoje por todo o país não foi só uma claríssima demonstração de democracia, mas acima de tudo da competência e da capacidade de organização do Benfica. Nunca um clube fez o que o Benfica fez hoje. Vencer as eleições que tiveram o maior número de sócios a votar em toda a história do Clube é um orgulho», acrescentou.

«Inicio o meu último mandato. Será um mandato de continuidade, para apostar no que de bom fizemos e para corrigir os erros cometidos», referiu ainda o presidente encarnado, reconduzido para um sexto mandato.