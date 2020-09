António Costa e Fernando Medina integram a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

Segundo o Expresso, o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa integram o rol de notáveis que apoiam a reeleição do presidente do Benfica, tendo os respetivos gabinetes confirmado o referido apoio.

Entre os mais de 500 personalidades que apoiam Vieira, destacam-se também os nomes do antigo ministro da Administração Interna, Rui Pereira, do deputado do PSD Duarte Pacheco, do deputado do CDS Telmo Correia, do presidente do Câmara Municipal do Seixal Joaquim Santos, ou de António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal.

As eleições para a presidência do Benfica estão agendadas para outubro. Luís Filipe Vieira é presidente desde 2003.