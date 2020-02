O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não vê qualquer conflito de interesses por ter um negócio conjunto com o maior acionista privado da SAD encarnada.

De acordo com o Expresso, o dirigente das águias tem um investimento imobiliário com José António dos Santos, na Alta de Lisboa, depois de ter iniciado, em 2017, uma parceria com o empresário.

O jornal lembra que o passado de Vieira no ramo é conhecido e recorda que a Promovalor e a Inland acumularam dívids de mais de 400 milhões de euros quando o BES caiu, o que levou a uma restruturação da divida com o Novo Banco.

Quem é José António dos Santos

A parceria entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos é feita através de duas empresas, a Palpites e Teorias e a Sul Crescente.

O Benfica lançou uma OPA sobre a SAD e José António dos Santos pode ser o maior beneficiário da operação, ao encaixar 14,6 milhões de euros, depois de em 2017 ter investido três milhões na empresa.

Sobre um eventual conflito de interesses, Luís Filipe Vieira respondeu ao Expresso: «Não vejo nenhum conflito de interesses, mas certamente as entidades reguladoras competentes saberáo responder e determinarão os termos legais em que a operação pode decorrer.»

Apesar do lucro que poderá obter com a OPA, José António dos Santos garantiu que não vende. «Até estou disponível para comprar mais [ações]. Enquanto estiver presente esta administração do Benfica, não vendo. Confio muito nesta direção», disse ao semanário.