A direção do Benfica vai reunir de emergência para analisar as implicações da detenção de Luís Filipe Vieira, presidente do clube encarnado, e eventuais medidas aplicadas ao dirigente.



Luís Filipe Vieira foi detido esta quarta-feira na sequência de um processo que investiga burla, branqueamento e abuso de confiança.

Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sublinha que as detenções do presidente do Benfica e de outras três pessoas foram feitas de forma a «acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e a prevenir a consumação de atuações suspeitas em curso».