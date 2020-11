Nuno Gaioso Ribeiro, que fazia parte da direção do Benfica desde 2012, não integrou a lista de Luís Filipe Vieira para as últimas eleições e renunciou, igualmente, ao cargo de administrador da SAD. Agora, vem a público explicar os motivos para a sua saída.



«Entendi que esta era uma altura importante em que está por fazer uma renovação no Benfica. Uma renovação do modelo de gestão, no sentido da maior partilha de responsabilidades e decisões e do reforço de mecanismos de controlo e transparência. E também uma renovação de pessoas, que deve implicar alguma componente geracional. Achei que era possível e desejável que essa renovação tivesse sido feita e liderada por Luís Filipe Vieira no momento em que anunciou que este seria o seu último mandato», salientou, em declarações ao jornal Record.



Reconhecendo méritos na gestão de Luís Filipe Vieira, Nuno Gaioso Ribeiro entende que haveria áreas a melhorar. «É preciso, cada vez mais, que o envolvimento dos órgãos decisórios seja mais efetivo, que haja mais partilha de responsabilidades, que haja maior transparência e que algumas áreas sejam revistas, como a comunicação. É preciso também algum sangue novo dentro do Benfica, alguma transição geracional, feita com respeito a quem muito deu ao clube.»



«Talvez por isso aconteceu algo curioso, que deve ser interpretado: os dois membros mais novos efetivos da direção, em idade, eu e o ‘vice’ João Costa Quinta, foram aqueles que saíram, apesar de lá estarmos há 8 e 11 anos», concluiu o antigo dirigente do Benfica.