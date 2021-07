Luís Filipe Vieira saiu este sábado em liberdade do Tribunal Central de Instrução Criminal, em direção a casa, tendo o advogado Magalhães e Silva referido que agora é um homem livre.

Não pode sair de casa enquanto não pagar três milhões de euros ao tribunal e não pode contactar com os outros administradores da SAD, mas o advogado diz que não há mais nenhuma decisão que o impeça de exercer funções no clube.

«Ele não pode contactar com os administradores da SAD do Benfica e essas questões terão de ser analisadas nos próximos dias por Luís Filipe Vieira. Aquilo que é claro é que não há nenhuma determinação judicial no sentido da suspensão de funções», referiu Magalhães e Silva à saída do tribunal.

«Se voltar ao Benfica é uma hipótese? Não lhe sei responder neste momento. Se Luís Filipe Vieira já sabe que Rui Costa é o presidente? Nos termos estatuários, Rui Costa é o presidente em exercício por substituição de Luís Filipe Vieira durante a suspensão de funções. Se ele vai renunciar? Vão ter de lhe perguntar a ele. Ele é um homem livre agora. Pode dirigir-se diretamente à comunicação social.»

O advogado referiundo ainda que não sabe se vai recorrer das medidas de coação, porque acredita que estas vão ter um tempo de vida muito curto. «Vai ter de ser ponderado para ver se há alguma utilidade nisso», referiu.