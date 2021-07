Presente no Jornal das 8 da TVI, Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, negou que o agora presidente suspenso dos encarnados tenha lesado o clube.

«O que está descrito no despacho do Ministério Público são atividades económicas normais. (...) Os jogadores estão comprados por valores de mercado, as comissões pagas igual. Não está escrito no despacho que haja qualquer irregularidade, em nenhum momento», começou por dizer.

«E depois diz-se que posteriormente ao pagamento das comissões, este empresário [Bruno Macedo, outro dos arguidos na operação Cartão Vermelho] comprou imóveis de empresas de Luís Filipe Vieira. Suponhamos que estava escrito: ‘Estes jogadores não valem um caracol, os valores pagos são excessivos’. Depois, quando Bruno Macedo comprasse imóveis, percebiam a irregularidade. Mas não está escrito nada disso», continuou.

«Quando ouço falar em lesão dos interesses do Benfica, pergunto: ‘Quais interesses?’. O que foi lesado nos interesses do Benfica?», atirou.

Refira-se que na mesma entrevista, Magalhães e Silva revelou que Vieira está a ponderar voltar a assumir funções como presidente do Benfica.