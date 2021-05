A pergunta de Mariana Mortágua surgiu na sequência de uma dúvida em torno do facto do aval dos negócios de Luís Filipe Vieira com o BES ter sido dado com base num património que apenas referia uma casa com 162 metros quadrados, que era destinada a um palheiro com logradouro. A deputada quis saber se esse era o único património do presidente do Benfica.

Começando por dizer que não tinha necessidade de revelar o seu património, Vieira acabou por negar que aquele fosse o seu único património. «Tenho mais casas», disse apenas.

«Não recebe da Imosteps, que aliás nunca produziu um cêntimo, foi um negócio ruinoso no Brasil, não recebe da Promovalor, que não dá lucro desde 2008, não recebe do Benfica, porque é presidente não remunerado. A minha pergunta é: de que vive Luís Filipe Vieira?», questionou logo a seguir Mariana Mortágua.

«De que vivo? Tenho mais coisas, tenho outros negócios, uma boa reforma. Vivo bem. Ainda agora recebi dois milhões e tal euros do fisco», disse, para depois referir que vai receber mais dois milhões de euros que da venda de uma sociedade.