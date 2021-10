O Benfica anunciou que «tendo em conta as recentes notícias vindas a público», «vai iniciar, de imediato, um processo de averiguação interno quanto ao possível envolvimento de dois colaboradores seus num alegado negócio respeitante à transação de participações qualificadas da sua SAD.»

O comunicado dos encarnados surge após o jornal Sol noticiar que o ex-presidente do clube, Luís Filipe Vieira, contou com a cumplicidade de dois colaboradores próximos dele e da instituição para reunir 25% do capital da Benfica SAD para o vender ao investidor norte-americano John Textor.

Segundo o jornal, que cita fonte conhecedora da investigação ao processo Cartão Vermelho, escutas mostram a promessa de comissões de 3,5 milhões de euros para os colaboradores de Vieira, que seriam pagas depois de o negócio se concretizar.