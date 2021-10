Luís Filipe Vieira é esperado na Luz, este sábado, para votar nas eleições do Benfica.

A informação foi adiantada pelo jornal Record, na edição desta sexta-feira, e confirmada pelo Maisfutebol.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o antigo presidente encarnado já fez saber, junto de algumas pessoas próximas, que tenciona participar na eleição deste sábado, que tem Rui Costa e Francisco Benitez como candidatos à liderança do emblema encarnado, que Vieira ocupou entre 2003 e 2021.

Luís Filipe Vieira deixou a presidência do Benfica no passado mês de julho, na sequência da «Operação Cartão Vermelho», na qual foi constituído arguido por suspeita de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais, que alegadamente terão lesado o Estado português e o próprio Benfica.