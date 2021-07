Antigo vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, Rui Gomes Silva comentou esta quinta-feira a detenção de Luís Filipe Vieira.

Em declarações na TVI24, Gomes da Silva, ele que foi candidato a presidente nas últimas eleições dos encarnados, disse que a situação é «um misto de novidade e de uma coisa já muito esperado».

«Nos últimos quatro/cinco anos alertei para determinados caminhos que estavam a ser seguidos pelo Benfica que não eram os caminhos que mais defendiam o clube e que mais contribuíam mais para o sucesso desportivo», começou por dizer.

«Fui três anos administrador da SAD, discordei de algumas coisas, estive sete anos e meio como vice do Benfica, também discordei, e fiz aquilo que normalmente não se faz [deixar o Benfica]. Muitas das coisas que eu via podiam vir a dar a este caminho, mas não com esta dimensão. Então bati com a porta», prosseguiu.

«Não queria o caminho de Luís Filipe Vieira. O futebol não tem de ter parcerias com empresários», atirou, lembrando que sempre foi contra a OPA do clube sobre a SAD, pretendida por Vieira e chumbada pela CMVM.

Rui Gomes da Silva garantiu ainda que se demitiria caso estivesse na mesma situação de Vieira, ou seja, detido.