Luís Filipe Vieira garantiu que antes do surgimento da pandemia o Benfica tinha já planeadas vendas por valores não muito inferiores aos da transação de João Félix para o Atlético Madrid no verão de 2019.

«Se não fosse a pandemia, o Benfica tinha dois jogadores vendidos por 100 milhões de euros cada: 200 milhões. Agora é impossível: não vale a pena falar disso, não adianta», disse o presidente dos encarnados em entrevista à BTV.

Vieira não mencionou os nomes dos jogadores, mas falou sobre o caso concreto de Carlos Vinícius, melhor marcador do Benfica na presente edição do campeonato. «Recebi uma proposta de 60 milhões de euros por ele e não o vendi: foi em janeiro. Ele está tabelado em 100 milhões de euros», referiu.

O presidente do Benfica disse que, apesar do impacto financeiro pesado que a pandemia está a ter na realidade dos clubes e que o Benfica não é exceção, emblema encarnado nunca irá «vender jogadores ao desbarato». «Os jogadores do Benfica têm um preço e um valor», apontou, sem garantir que não precisará de abrir mão de alguns dos jogadores mais influentes da equipa.