O treinador do Feirense, Rui Ferreira, foi eleito treinador do mês de setembro da II Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a Liga.

O técnico de 48 anos reuniu a maior preferência dos técnicos do campeonato, com um total de 44,74 por cento dos votos. Superou Luís Freire (Rio Ave, 14,47 por cento) e Nelson Veríssimo (Benfica B, 11,84 por cento).

Em setembro, Rui Ferreira levou os fogaceiros a duas vitórias nas duas jornadas realizadas (1-0 à Académica em casa e 4-0 na deslocação ao Rio Ave), fundamentais para a liderança na prova.

Nesta altura, com oito jornadas cumpridas, o Feirense é líder, com 18 pontos, mais um do que o vice-líder, o Rio Ave. Logo a seguir surgem Casa Pia e Benfica B, ambos com 14 pontos, sendo que os encarnados têm um jogo a menos.