Declarações de Luís Freire, selecionador nacional sub-21, após a vitória por 3-0 frente à Bulgária, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo a contar para a qualificação para o Europeu da categoria, em 2027.

[Que análise faz ao jogo?]

Foi não desistir até conseguirmos furar o bloco baixo da Bulgária, que entrou com energia, a fechar muito os espaços.

Tínhamos de encontrar espaço ou por dentro ou por fora, circular rápido a bola. Tivemos uma ocasião logo aos dois, três minutos que a bola bate no poste e podia ter ajudado a desbloquear o jogo, porque fazíamos o 1-0 e a postura da Bulgária seria outra.

Essa bola não entrou; não entraram algumas na primeira parte. Continuámos a circulação, criámos várias oportunidades, mas a bola nunca entrou. Tínhamos de ter algum cuidado, porque eles são uma equipa fisicamente forte e com jogadores rápidos na frente, mas conseguimos estar equilibrados.

O 0-0 peca ao intervalo: peca por escasso para nós, mas dissemos isso aos jogadores. Tínhamos de ser mais agressivos nos posicionamentos, mais fortes a chegar à área, porque o golo poderia aparecer como acabou por aparecer. A partir daí, o jogo tornou-se cada vez mais fácil, porque o Bulgária acabou por ceder.

O momento-chave acaba por ser o golo que desbloqueia, mas vem dessa persistência, dessa insistência.

[A seleção tem o melhor ataque, a melhor defesa. Só vitórias. Era possível pedir mais?]

Não posso pedir mais porque sinto que os jogadores estão a esforçar-se muito. Na seleção trabalha-se muito pouco tempo. Eles vêm de clubes, alguns a jogar, outros a jogar menos, vêm todos de sítios diferentes, juntamo-los quatro ou cinco dias e eles tentam ter a melhor atitude possível e representar Portugal com o máximo orgulho.

É uma equipa que tem um processo, somos responsáveis por ver os jogadores e dar-lhes oportunidades para se mostrarem, para todos fazerem parte desta caminhada até ao Europeu.

Estou feliz: estamos no bom caminho, são três jogos e três vitórias, são jogos bem conseguidos, com muitas oportunidades, muitos remates e praticamente nada conseguido, o que é fruto das relações que vão criando e da atitude que eles têm nos jogos.