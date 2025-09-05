Declarações de Luís Freire, selecionador nacional sub-21, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a estreia a vencer, um triunfo robusto (5-0) sobre o Azerbaijão:

[O que esperar deste grupo?] «Senti os jogadores ligados, o que é bom sinal, sinto que temos caminho para fazer. Foi um jogo inicial, a qualidade esteve lá em muitos aspetos, há outros momentos a melhorar, na calma a manter a posse. É um processo que vamos construir, temos que jogar cada vez melhor, mas em atitude e compromisso fiquei muito satisfeito».

[Golos surgem após as alterações. Sinal de profundidade do grupo?] «Acredito que é uma equipa equilibrada, com jogadores que conseguem fazer a diferença, não só os que vieram. Tivemos bons golos, temos profundidade em quase todas as posições, temos de estar atentos, este grupo é sempre aberto, estou a gostar de os conhecer, estão a trabalhar bem. Portugal tem aqui uma boa geração, é preciso trabalhar bem com a ajuda de todos, é preciso os clubes lançar jovens, porque se estão aqui é porque há treinadores que os treinam nos clubes».