O treinador do V. Guimarães, Luís Freire, fez a antevisão ao encontro da 28.ª jornada da Liga frente ao Santa Clara e assumiu que quer um Vitória «agressivo» para o jogo.

«Somos uma equipa que normalmente gosta de dominar o jogo, de ter bola, de atacar, de assumir as despesas do jogo. Temos de ter um lado agressivo, de reagir à perda, de ter uma agressividade amanhã [sábado]. Temos de criar mais oportunidades do que o adversário e de merecer a vitória. Tem de ficar a sensação de que a equipa fez tudo para ganhar», disse o técnico em conferência de imprensa.

Apesar de estar um lugar europeu em disputa, Freire rejeitou a ideia de que o encontro seja uma «final europeia», sendo que ainda há 21 pontos em disputa, ou seja, «nada fica decidido».

Luís reconheceu que é importante «começar o jogo por cima», no entanto, para o técnico, o que «interessa é mais como acaba».

Sobre os golos sofridos a partir de lançamentos da linha lateral, o treinador dos vimaranenses afirmou que a equipa tem trabalhado. «Amanhã vai haver lançamentos laterais e temos de estar no sítio certo, à hora certa», frisou.

Relativamente aos jogadores Mikel Villanueva, que saiu lesionado no último encontro frente ao Moreirense, e Gustavo Silva, Freire rejeitou-se a comentar se estão ou não aptos para o jogo.

V. Guimarães, sexto lugar com 42 pontos, joga com o Santa Clara, quinto com 46, às 20h30 de sábado no Estádio D. Afonso Henriques.