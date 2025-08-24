Morreu o ator Luís Lucas, aos 73 anos, confirmou a Academia Portuguesa de Cinema. As causas da morte ainda não são conhecidas.

«É com a maior tristeza que damos a notícia da partida do ator Luís Lucas, querido membro da Academia Portuguesa de Cinema. Nascido a 16 de junho de 1952, em Lisboa, Luís Lucas deixa um legado inestimável para o teatro, o cinema e a televisão em Portugal», informou a Academia Portuguesa de Cinema.

Luís Lucas estreou-se na representação na década de cinema, foi um dos membros fundadores do grupo Comuna - Teatro de Pesquisa, participou em mais de 20 filmes e em mais de 70 séries e novelas,

Rosto bem conhecido do público português, o ator participou em projetos icónicos como Duarte & Companhia, ainda nos anos 80, Equador, Conta-me Como Foi, Riscos, Médico de Família, Jornalistas, Até Amanhã Camaradas, Liberdade 21, Vila Faia, Inspector Max, Depois do Adeus, Jura ou Jardim da Celeste.

No cinema, participou em filmes como Non ou a Vã Glória de Mandar, de Manuel de Oliveira, Camarate e A Passagem da Noite, de Luís Filipe Rocha, ou Um Adeus Português, de João Botelho.