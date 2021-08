Luís Maximiano é jogador do Granada. O guarda-redes formado no Sporting assinou ao início da tarde desta segunda-feira por quatro anos pelo clube espanhol, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

A venda de Max rende 4,5 milhões de euros ao Sporting no imediato, mas os leões ainda poderão receber mais 500 mil euros, caso o Granada não desça de divisão nos próximos dois anos. O Sporting assegura ainda 10 por cento de mais valias de uma futura venda.

O internacional sub-21 português fica com uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros, num acordo finalizado nesta segunda-feira por Miguel Pinho, empresário do jogador, em Espanha.

O guarda-redes deixa assim o Sporting ao fim de nove anos no clube, ao qual chegou com 13 anos, contratado ao Sp. Braga. Apesar dos 31 jogos realizados há duas épocas, Maximiano perdeu espaço com a chegada de Adán na época passada e sai agora para um dos melhores campeonatos do mundo.