O Sporting oficializou, há minutos, a renovação de contrato dos futebolistas Luís Maximiano e Gonçalo Inácio. Ambos ficam com ligação contratual até 2025, tal como o Maisfutebol noticiou.

Ambos têm um aumento salarial e ficam com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

No caso do guarda-redes, Maximiano, o vínculo é ampliado por mais duas épocas, uma vez que o anterior era até 2023. Já o defesa-central Gonçalo Inácio mantém ligação até 2025, mas com o contrato melhorado.

Ambos fizeram praticamente toda a formação no clube verde e branco, no qual estão desde 2012.