O Wolverhampton ainda não divulgou oficialmente a equipa técnica que acompanha Bruno Lage na temporada 2021/22. Porém, o clube divulgou esta quinta-feira uma fotografia onde surgem os elementos que estão a trabalhar com o técnico nesta primeira semana em solo inglês e que o Maisfutebol ajuda a identifcar.



Luís Nascimento (42 anos), irmão de Bruno Lage, faz parte da nova equipa técnica, depois de ter trabalhado no Benfica até entre 2005 e 2019 e de ter sido adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave durante a época 2019/20.



O outro adjunto de Lage será Alexandre Silva (42 anos), que trabalhou com o técnico nas equipas A e B do Benfica.



O novo preparador-físico é Carlos Cachada (40 anos), com que Bruno Lage se cruzou no Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos, entre 2012 e 2014.



Carlos Cachada fez carreira posteriormente em Inglaterra, no Middlesbrough e no Nottingham Forest. Foi no Middlesbrough, curiosamente, que o preparador-físico apanhou um jogador fundamental no atual Wolverhampton: Adama Traoré.



Por fim, na imagem surge igualmente Jhony Conceição (41 anos), com quem Bruno Lage trabalhou no Al Ahli, no Sheffield Wednesday e no Swansea, enquanto membros das equipas técnicas de Carlos Carvalhal.



Jhony Conceição desempenhou as funções de observador no Benfica de Bruno Lage e deve manter essa posição no Wolverhampton.