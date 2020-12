O Sporting aumentou para cinco os jogadores em risco de exclusão por acumulação de cartões amarelos.

O duelo com o Belenenses, no Jamor, fez com que Luís Neto passasse a estar também 'à bica'.

Os verdes e brancos são, neste momento, a equipa mais amarelada do campeonato, com 35 cartões mostrados - Pedro Gonçalves viu dois frente ao Famalicão e foi expulso nessa partida - o que leva a que a defesa habitualmente titular esteja toda ela em perigo de exclusão. Ou seja, Coates, Feddal e Neto têm todos quatro amarelos, tal como João Palhinha, o médio-defensivo.

O quinto elemento é Nuno Santos.

O próximo jogo dos leões na Liga é com o Sp. Braga, seguindo-se o Nacional, fora, e o Rio Ave, em casa, num mês de janeiro que tem ainda a deslocação ao Bessa e a receção ao rival Benfica.