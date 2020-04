A paragem forçada da Liga, motivada pela pandemia de covid-19, deixou Luís Neto a pensar em adiar o final de carreira. Uma reflexão motivada pelas saudades que tem sentido dos relvados.

«Adoro jogar, treinar e competir. Há muito tempo que já sinto saudades da Academia, das pessoas, do espírito. Esta pausa deixou-me a pensar que o sentimento pode ser parecido com o do final de carreira. Ter um ou dois anos sem fazer nada. Começo a pensar que quero esticar a carreira um par de anos, porque a saudade está a invadir... Dizemos que andamos cansados, mas depois de um mês de confinamento a saudade acaba por surgir», referiu o central de 31 anos, em declarações ao canal do clube.

Questionado sobre a aposta na formação, Neto deixou uma resposta pragmática: «Não vejo outro caminho.»

«O mais importante, para um futuro forte, será uma mescla entre jogadores experientes e jogadores da formação. Jogadores que sintam o clube, para os quais jogar no Sporting seja jogar a Liga dos Campeões. Um desejo e uma força superior a tudo. Precisamos de jogar com fome, que os atletas venham da formação com vontade de devorar o mundo», referiu.