[Qual é o balanço do estágio?]

É um balanço positivo. Foi um estágio cansativo, como tinha de ser, mas acho que serviu essencialmente para fortalecer os laços com os reforços do grupo. Passámos muito tempo juntos, houve muita interação com a malta jovem e bons resultados, bons desempenhos e muito treino para assimilar o que o mister quer melhorar, em relação ao ano passado.

Estamos também a assimilar cada vez mais variantes que o mister nos tem pedido. Hoje fizemos um bom jogo e agora vamos para casa descansar que também precisamos de estar com as nossas famílias.

[Os adeptos saem satisfeitos com a prestação do Gyokeres. O que é que têm visto nos treinos que possa contar aos adeptos sobre este reforço?]

É mais um jogador que veio para ajudar. É muito forte fisicamente e tem grandes números nos últimos dois anos. Toda a gente aqui consegue comunicar muito bem com ele e ele também está a assimilar as ideias do mister. Encaixa bem no nosso plantel e agora também temos de fazer a nossa parte e ajudar a pôr o potencial dele ao dispor da nossa equipa para que possa fazer muitos golos e assistências e tenhamos bons resultados.

[Até onde pode ir este Sporting?]

Preparado para ganhar qualquer jogo nesta liga. É um Sporting capaz, que acabou muito bem a época no ano passado. Um Sporting forte, muito coeso e unido. Aquilo que mais nos importa no dia de hoje é ganharmos ao Vizela [1ª jornada] Na época passada, começámos com o pé esquerdo. À quarta jornada, já tínhamos alguns pontos perdidos e que depois pesaram muito durante a época. O nosso foco é começar bem.

[Garante a conquista do título?]

Isso ninguém pode fazer. O que garanto é que o Sporting vai ter uma equipa preparada para ganhar qualquer jogo a qualquer equipa.

[Expulsão do Leonardo Barroso]

Todos já fomos o Barroso na nossa carreira. Às vezes, é excesso de vontade: não é maldade nenhuma, é um miúdo que às vezes treina connosco, que acaba por fazer a sua estreia e no primeiro lance é expulso.

Acho que o VAR não ficaria chateado se ele não fosse expulso, porém são as regras e temos de aceitar. Quero deixar uma palavra de apreço ao miúdo que está muito triste. A nós também nos custa porque já tivemos 16/17 anos e sabemos o quão importante é poder-nos estrear pelo Sporting. É algo que passou. Certamente irá aprender e ter mais oportunidades para estar e jogar connosco.