Treinador do Vitória em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (4-0) frente ao Mortágua, do Campeonato de Portugal. Luís Pinto não traça objetivos na Taça, referindo que a equipa pensa jogo a jogo.



Análise ao jogo

«Vitória sem espinhas, mas com a dificuldade de um jogo de futebol com duas equipas a defrontarem-se. O momento dos golos revela isso, na primeira parte o Mortágua conseguiu ser compacto, a sair algumas vezes com relativo perigo. Da nossa parte não estávamos a ter a postura mais certa na forma de atacar, o que estava a dificultar quando perdíamos a bola. A atitude competitiva do Mortágua tornou o jogo difícil ao início, mas depois com o tempo teve o rumo natural, sabemos que a Taça e não podemos desvalorizar este tipo de jogos, que sabemos como são estes jogos e estes momentos de Taça.»

Tony Strata estreou-se a titular

«A grande dúvida para jogar ou não era ter dois jogos na seleção, mas ao mesmo tempo era um jogador que sentíamos que precisava de jogar pelo Vitória, no nosso estádio. Chegou com o comboio em andamento, acredito que para ele possa ser um jogo importante para entrar mais firmemente na luta pela posição, para dar dores de cabeça».

Objetivo na Taça

«Ficamos felizes por passar, sentimento de dever cumprido, na próxima eliminatória vamos preparar unicamente esse jogo. O nosso foco tem de ser sempre o jogo que se segue, vamos ter já um jogo na sexta-feira, um período com muitos jogos em pouco tempo, vamos virar para o campeonato, sendo Taça, Campeonato ou Taça da Liga. O próximo jogo é que é o mais importante e é o que vamos preparar».

Noah Saviolo destacou-se a partir do banco

«É um daqueles jogadores que acreditamos muito, equipa técnica e estrutura. Os jogadores têm de perceber que são jogadores do Vitória por mérito e não porque houve uma revolução no plantel. São jogadores do Vitória porque acreditamos que podem fazer a diferença com a exigência que o clube tem. Têm de entender que têm capacidade e qualidade pata praticar um futebol mais vistosos e atrativo. Conseguindo dar esse passo dentro do nosso balneário, acredito que teremos a capacidade de dar passos em frente e de sermos uma equipa muito mais capaz. Os jogadores precisam de dar esse passo, de acreditar. O que o Noha fez hoje foi revelador da capacidade que tem. Tem a ver com atitude e com mentalidade, não atitude de correr, mas mentalidade de crença, por exemplo no um para um, que hoje não estava a sair. Tem a ver com eles convencerem-se em relação à qualidade dos nossos jogadores».