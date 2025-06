Luís Pinto é o novo treinador do Vitória Guimarães, tendo assinado contrato por duas temporadas, até 2027.

Aos 36 anos, o técnico natural do Porto prepara-se para a sua estreia na Liga, depois de uma carreira de crescimento sustentado no futebol português.

Luís Pinto chega a Guimarães, recorde-se, depois de ter conquistado o título da II Liga ao serviço do Tondela, assegurando a subida de divisão.

A equipa técnica para a época 2025/2026 inclui ainda Bruno Monteiro, Diogo Valente Oliveira, Douglas Jesus, João Costa, Rui Vieira e Vítor Maia, profissionais que acompanham Luís Pinto neste novo capítulo.

Uma carreira construída passo a passo

Luís Pinto começou nos escalões de formação e deu os primeiros passos no futebol sénior em 2013/14, como adjunto no Trofense. A partir daí, passou por clubes como a U. Leiria (onde se estreou como treinador principal), Mirandela, Felgueiras, Real SC, Leça, Lusitânia de Lourosa, Fafe e Tondela.

Agora, no comando técnico do Vitória Guimarães, Luís Pinto prepara-se para liderar um dos clubes históricos do futebol português, com ambições renovadas e o objetivo de conquistar um lugar nas competições europeias.