Após dois desaires seguidos, o Desportivo de Chaves voltou aos triunfos frente ao Arouca (2-1), numa partida referente à 17.ª jornada da II Liga.



O herói da vitória flaviense foi Luís Rocha. O defesa central anotou dois golos, um deles de penálti, e deixou a equipa de Carlos Pinto confortável na partida.



O melhor que o Arouca conseguiu foi reduzir por Arsénio a vinte minutos do final, mas já não evitou a derrota.



Com esta vitória, o Desp. Chaves chegou aos 27 pontos e ficou no quinto lugar. Por sua vez, o Arouca é oitavo com 24 pontos.