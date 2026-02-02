O Vizela anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Luís Rocha, a custo zero, proveniente do Santa Clara.

O defesa de 39 anos assina contrato até 2027. Em comunicado, a formação dos Açores refere que a rescisão se deve a «motivos pessoais».

Esta temporada, Luís Rocha realizou 22 jogos pelo Santa Clara.

