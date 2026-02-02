Luís Rocha
OFICIAL: Luís Rocha deixa Santa Clara e é reforço do Vizela
Central rescindiu com a formação dos Açores
O Vizela anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Luís Rocha, a custo zero, proveniente do Santa Clara.
O defesa de 39 anos assina contrato até 2027. Em comunicado, a formação dos Açores refere que a rescisão se deve a «motivos pessoais».
Esta temporada, Luís Rocha realizou 22 jogos pelo Santa Clara.
Bem-vindo, Luís Rocha 🏠 Experiência e liderança ao serviço da Rainha! 🔵⚪— FCVizela (@FCVizelaOficial) February 2, 2026
👉 Toda a informação em https://t.co/hQ72DusyUO#FCVizela #PelaNossaHistória
