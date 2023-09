Os jogadores da seleção masculina de futebol de Espanha uniram-se ao coro de críticas a Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, que beijou Jenni Hermoso após a final do Campeonato do Mundo feminino.

«Queremos rejeitar aquilo que consideramos comportamentos inaceitáveis por parte do senhor Rubiales, que não esteve à altura da instituição que representa», salientam os jogadores, num comunicado lido pelo capitão da seleção masculina, Alvaro Morata.

Depois de enaltecerem o mérito da seleção feminina no Mundial, os jogadores reforçaram a sua mensagem: «Estamos de maneira firme e clara ao lado dos valores que representa o desporto. O futebol espanhol deve ser motor de respeito, de inspiração, de igualdade e de diversidade. Deve dar um exemplo com as suas condutas, tanto dentro como fora do campo.»