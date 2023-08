Mais um capítulo na história do polémico beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, após a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino. Desta vez, os defensores do presidente da Federação espanhola partilharam um vídeo em que a jogadora comenta o episódio, com boa disposição, no autocarro da equipa.

Jenni Hermoso e as companheiras de seleção brincam com a situação, comparando-a com o famoso beijo de Iker Casillas a Sara Carbonero depois de a Espanha vencer o Mundial de 2010.

Ora veja: