O Boavista jogou no Funchal cheio de limitações, mas vai regressar ao Porto com a vitória e a qualificação na Taça da Liga na bagagem.



Luís Santos, extremo de 21 anos (ex-Trofense) e um dos muitos jovens lançados por João Pedro Sousa, fez o único golo da partida aos 41 minutos. Gustavo Sauer acelerou na direita, rematou ao poste esquerda e Luís Santos marcou na recarga.



O Marítimo tinha a obrigação de ser melhor, tentou sê-lo no segundo tempo, mas a abnegação e solidariedade das panteras foram exemplares. O Boavista defendeu muito bem (Jackson Porozo foi enorme), foi saindo em transições com algum perigo e acabou a partida a celebrar.



Uma excelente forma de esquecer os transtornos que o plantel ainda sofre na pele. Melhor em campo: o quarentão Rafael Bracali, guarda-redes do Boavista.



FICHA DE JOGO:



Estádio dos Barreiros

Árbitro: Manuel Oliveira



MARÍTIMO: Miguel Silva; Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine e Fábio China; Edgar Costa (Ivan Rossi, 80), Diogo Mendes, Pedro Pelágio (Bruno Xadas, 66) e Rúben Macedo (Henrique, 66); Joel Tagueu (Alipour, 66) e André Vidigal (Milson, 76).



Treinador: Julio Velázquez



BOAVISTA: Bracali; Pedro Malheiro, Porozo, Javi Garcia e Hamache (Breno, 90); Seba Pérez e Tomás Reymão; Gustavo Sauer, Paulinho e Luís Santos (Fran, 64); Tiago Morais (Reisinho, 72).



Treinador: João Pedro Sousa



Golo: Luís Santos (41)



