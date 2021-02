João Félix é por estas alturas o centro das atenções em Espanha. O internacional português fez o segundo golo da vitória por 2-0 do At. Madrid no terreno do Villarreal, não celebrou e mandou uma mensagem em bom português para o banco da própria equipa, a mandar calar alguém, com muito calão pelo meio.

Ora a partir daí gerou-se um turbilhão de opiniões e Luis Suárez veio agora tentar colocar água na fervura, como elemento mais experiente, também para acalmar os ânimos em torno de João Félix. Para isso publicou uma fotografia em que os dois jogadores surgem abraçados, já após o fim do jogo.

«Vamossssssssssss. Mais três pontos. Continuar assim», escreveu. Depois identificou João Félix e juntou-lhe uma bola, símbolo de golo, e o emoji «top». «Sempre positivo», acrescentou Luis Suárez.

Nos comentários, João Félix limitou-se a acrescentar um «Vamossssssss».