Depois de apontar um golo na vitória do Uruguai sobre o Chile (2-1), Luis Suárez voltou a falar sobre a saída atribulada do Barcelona e deixou críticas à forma como foi tratado pelos catalães.

«Somos crescidos, estava há seis anos em Barcelona e havia outras formas de falarem comigo, de dizerem que o clube tinha pensado em mudar de ares», começou por dizer o avançado ao canal televisivo da federação uruguaia.

Suárez admitiu ter vivido dias muito intensos e com as emoções à flor da pele quando trocou os catalães pelo Atlético de Madrid.

«Aqueles dias, quinta, sexta, sábado e domingo, até à hora da estreia, foram muito complicados (…) Chorei pelo que estava a viver. Não aceitei muito bem as mensagens do clube de que procuravam uma solução para mudar. Por causa da forma [como comunicaram], mais do que tudo, porque tens que aceitar quando um ciclo acaba», admitiu.

Leo Messi mostrou publicamente o desagrado em ver partir o companheiro e criticou a direção blaugrana nas redes sociais. Uma tomada de posição que Luis Suárez diz compreender.

«Não fiquei surpreendido que o Messi me apoiasse publicamente porque o conheço muito bem. Eu sabia que ele estava magoado. A sensação de que te estão a atirar para fora [do clube] é o que mais dói», reconheceu.

Nos últimos dias como jogador do Barcelona, o avançado de 33 anos viveu momentos marcantes.

«Há coisas que não se superam como ires treinar e colocarem-te de lado porque nem fazes parte do jogo de 11 contra 11…», atirou.