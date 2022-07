Luis Suárez admitiu esta quinta-feira que estava a analisar o convite do River Plate, mas fechou a porta à possibilidade de rumar o clube argentino, após o afastamento da Taça Libertadores da América.

«Cheguei a entusiasmar-me com a possibilidade do River Plate. Estava entusiasmado com a possibilidade de lutar pela Taça Libertadores, tinha o sonho de vencer um troféu na América do Sul. Mas como o River foi eliminado, cai essa possibilidade», explica o avançado de 35 anos.

Em declarações ao Ovación do Uruguai, Suárez disse ainda estranhar o silêncio do Nacional Montevideo, o seu primeiro clube: «Há mês e meio disse que não pensava sair da Europa, mas o River insistiu tanto que cheguei a pensar nisso. Emociona-te que te queiram tanto, um jogador precisa de carinho. O River estava a dar-me isso e o Nacional também podia tentar, porque foi a minha casa. Estou surpreendido que os dirigentes do Nacional nem sequer me tenham ligado a perguntar a minha situação.»

A morar em Barcelona, após o final de contrato com o Atlético Madrid,o avançado pretende manter-se em forma para marcar presença no Campeonato do Mundo do Qatar. Por fim, segundo o jornal uruguaio, privilegia o aspecto desportivo e não financeiro. A Major League Soccer dos Estados Unidos, por exemplo, será hipótese apenas no final da próxima época. Para já, Luis Suárez tem três propostas de clubes da Europa.