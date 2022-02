Lando Norris esteve na O2 Arena de Londres na terça-feira para apresentar um dos prémios dos Brit Awards 2022. O piloto da McLaren foi à gala com a portuguesa Luisinha Oliveira, modelo com quem assumiu publicamente uma relação há cerca de um mês.



Desde a divulgação de imagens em clima romântico no Dubai, o casal tem optado pela discrição, evitando partilhar pormenores da convivência em comum.



Nesta terça-feira, numa noite marcada pela boa disposição, o piloto britânico e a modelo portuguesa acabaram por mostrar como se divertiram nos Brit Awards.

VEJA A GALERIA DE FOTOS DE LANDO NORRIS E LUISINHA OLIVEIRA