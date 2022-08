A modelo portuguesa Luisinha Oliveira e o namorado Lando Norris, piloto McLaren, aproveitaram o fim de semana de folga na Fórmula 1 para ir passear para as ilhas espanholas. Mas não foram sozinhos.

De acordo com as imagens partilhadas por April Ivy, é possível ver que ex-namorada de Ruben Dias, e outras amigas, foram divertir-se com o casal para Ibiza e Formetera.