Lando Norris contou com apoio especial nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrain. A portuguesa Luisinha Oliveira fez questão de acompanhar o piloto britânico da McLaren.



O casal assumiu a relação no início de janeiro e parece estar cada vez mais à-vontade em público. Recentemente, Lando Norris e Luisinha Oliveira foram juntos ao Brit Awards.



Agora, a modelo portuguesa deslocou-se ao Bahrain para torcer pelo namorado neste arranque de época de Fórmula 1.



Lando Norris foi o único piloto da McLaren em pista, uma vez que o seu companheiro de equipa, Daniel Ricciardo, testou positivo à covid-19.



