Lando Norris, piloto da McLaren, veio a público repudiar os comentários online que a namorada portuguesa, a modelo Luisinha Oliveira, tem recebido nos últimos meses.

O casal assumiu a relação em janeiro de 2022. «Claro que sou confrontado com ameaças online. Seja sobre a minha vida pessoal, sobre mim ou a minha namorada, e especialmente a quantidade de páginas de ódio dedicadas à Luisinha nesta altura. Tem sido horrível. Os comentários são no Instagram e no Twitter, sobretudo. Não é fácil para alguém que vem de uma vida tão diferente para a Fórmula 1», salienta.

Em declarações ao jornal The Sun, o piloto de Fórmula 1 diz que Luisinha Oliveira tem sido o principal alvo das ameaças online: «Ter uma vida normal e de repente ganhar muitos seguidores, ela tem de ter mais cuidado com o que diz e o que faz. Quando estamos no mundo das corridas, somos confrontados com isso mais lentamente, aprendemos a adaptar-nos.

«A Fórmula 1 foi um grande passo em frente para ela, ela nunca tinha visto uma corrida. De repente, estar neste meio é extremamente duro para alguém suportar isso, sobretudo com a quantidade de comentários que ela recebe. Quero protegê-la», garante Lando Norris.

VEJA A GALERIA DE FOTOS DE LANDO NORRIS E LUISINHA OLIVEIRA.