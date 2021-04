O Palmeiras de Abel Ferreira instaurou um procedimento disciplinar ao avançado Luiz Adriano por violar o protocolo sanitário da covid-19.

O jogador brasileiro testou positivo na semana passada, depois de já ter estado infetado antes, e foi-lhe indicado que teria de ficar em casa em isolamento. Contudo, Luiz Adriano saiu e acabaria por se envolver num acidente de viação na entrada de um shopping ao lado do estádio do Palmeiras.

O avançado atropelou um ciclista e saiu do carro para prestar socorro.

«No dia 01/04, realizamos os testes de controle do clube, como fazemos toda semana, e o meu veio novamente positivo. Eu já havia contraído este vírus antes, estou totalmente assintomático, inclusive tenho meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras», escreveu Luiz Adriano no Instagram.

«Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe que não sabe dirigir, sem sair de dentro do meu carro e de máscara, mas acabei me envolvendo em um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, porém não poderia deixar de prestar socorro a pessoa que sofreu o acidente. Todos estão bem», continuou o jogador, acrescentando: «Sim, não deveria ter saído de casa, errei, reconheço!».

«Vivemos momentos difíceis, precisamos todos nos cuidar e respeitar os protocolos de segurança. Sempre podemos ajudar de alguma forma e, principalmente, reconhecer e aprender com nossos erros», disse ainda Luiz Adriano que é baixa no Palmeiras para o jogo desta quarta-feira com o Defensa y Justicia para a Recopa sul-americana.

O Palmeiras já se pronunciou publicamente sobre o assunto, dizendo que «sempre respeitou os órgãos de saúde, as autoridades públicas e tratou a pandemia de forma humana, colocando o bem-estar de seus funcionários como prioridade.»

«O clube segue rígidos protocolos de segurança e, num dos exames periódicos, Luiz Adriano testou positivo para a Covid-19 na semana passada. Ele foi afastado das atividades presenciais e orientado a ficar em isolamento em casa, mas não cumpriu esse protocolo», continua o Palmeiras, acrescentando que «tomará providências internas».

Segundo o Palmeiras, a multa será convertida em ajuda para os mais carenciados. «É um momento de conscientização e ajuda aos que mais precisam.»

O Palmeiras sempre respeitou os órgãos de saúde, as autoridades públicas e tratou a pandemia de forma humana, colocando o bem-estar de seus funcionários como prioridade. — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 7, 2021