Luiz Felipe, defesa da Lazio de Roma, protagonizou um dos momentos mais inacreditáveis do fim de semana. No final do duelo com o Inter de Milão, que a equipa da capital italiana venceu por 3-1, o jogador decidiu festejar o triunfo às cavalitas de um adversário.



O adversário em questão, Joaquim Correa, jogou com Luiz Felipe na Lazio e desenvolveu uma relação de amizade com o brasileiro, mas reagiu mal - naturalmente - à brincadeira.



O árbitro do encontro apercebeu-se da situação e mostrou o cartão vermelho direto a Luiz Felipe, que chorou compulsivamente.



Veja as imagens do festejo insólito e da expulsão: