O guarda-redes do Famalicão, Luiz Júnior, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O guardião de 19 anos chegou a Portugal em 2019, oriundo do Mirassol, para representar os juniores da turma nortenha. Esta temporada, Júnior tem alinhado pela equipa de sub-23, mas já se estreou pela formação principal, no último sábado, diante do Oriental, num encontro em que a equipa de João Pedro Sousa venceu por 3-0.

A seleção brasileira de sub-20 defronta o Chile, Bolívia e Peru entre os dias 12 e 18 de dezembro.