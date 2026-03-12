Luka Doncic confirmou que terminou a relação com a namorada Anamaria Goltes, com quem estava junto desde que tinham 19 anos. Os dois têm duas filhas e recentemente até tinham ficado noivos.

No entanto, e de acordo com Anamaria Goltes, o tempo que Luka Doncic passava longe da família, por causa dos jogos consecutivos da NBA, levaram-na a separar-se do jogador dos Lakers e a pedir uma pensão de alimentos para as filhas.

«Eu amo as minhas filhas mais do que qualquer coisa e tenho feito tudo o que posso para que elas estejam comigo nos Estados Unidos durante a temporada, mas isso não foi possível», reconheceu Doncic.

«Por isso, recentemente tomei a difícil decisão de terminar o meu noivado.»