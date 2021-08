As noites de verão em Madrid convidam a passeios, e foi o que Luka Modric decidiu fazer na passada quinta-feira. O jogador croata assinalou o momento, partilhando uma foto no Instagram, e houve um detalhe que chamou a atenção dos meios de comunicação espanhóis.

De acordo com o jornal AS, a bicicleta ostentada pelo médio é uma ‘Greyp G6 X Limited’, um modelo avaliado em cerca de 14 mil euros e do qual só foram feitos cem exemplares.



A bicicleta, de fabrico croata, está equipada com rodas em carbono, motor elétrico, GPS, Wi-Fi e câmara traseira. Um verdadeiro luxo ao alcance de poucos.