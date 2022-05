Na passada segunda-feira, o mundo do futebol recebeu com tristeza a morte de Jody Lukoki, antigo avançado do Ajax.

Segundo o jornal neerlandês, «Algemeen Dagblad», Lukoki terá dito uma violenta discussão familiar. O ex-internacional sub-21 pelos Países Baixos sofreu um grande golpe numa festa.

Quando chegou a casa, decidiu ir ao hospital devido a fortes dores de cabeça e no joelho, onde a sua saúde deteriorou-se rapidamente. Os médicos determinaram que a perna de Lukoki tinha que ser amputada devido a infecção persistente.

Após a cirurgia, Lukoki permaneceu em coma temporariamente, acabando por falecer devido a uma paragem cardíaca por volta das seis da manhã de segunda-feira, segundo relata o jornal neerlandês.

Jody Lukoki foi duas vezes internacional AA pela seleção da República Democrática do Congo.